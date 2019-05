Título de campeão pode não chegar: Valverde suscita dúvidas no Barcelona

Depois de ter assegurado a conquista de La Liga, o clube catalão analisa a preparação da próxima temporada.

O Barcelona terminou a temporada com o título de campeão espanhol no bolso, mas esse é um feito que, por si só, pode não chegar para manter Ernesto Valverde ao leme da equipa.

De acordo com a imprensa catalã desta segunda-feira, os responsáveis do clube "blaugrana" estão a analisar a situação do técnico de 55 anos, que, no lado oposto da moeda de La Liga, falhou a conquista de outros dois objetivos: a Liga dos Campeões (o Barça tombou nas meias-finais com o Liverpool) e a Taça do Rei (final perdida frente ao Valência, no sábado).

A prioridade, escreve o Mundo Deportivo, passa por evitar a tomada de decisões a quente, uma vez que há uma "satisfação geral" com o trabalho levado a cabo por Valverde em duas temporadas. Contudo, o jornal refere também que, no Barça, apenas Messi é intocável e que o futuro do treinador está em xeque.