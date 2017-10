Tiago Martins arbitra encontro entre Itália e Macedónia

O árbitro português, Tiago Martins, vai apitar o jogo do Grupo G de qualificação europeia para o Mundial de futebol de 2018

O árbitro português Tiago Martins vai arbitrar o jogo entre Itália e Macedónia, na sexta-feira, em Turim, do Grupo G de qualificação europeia para o Mundial de futebol de 2018, anunciou a UEFA.

O juiz da associação de Lisboa vai ser coadjuvado pelos árbitros assistentes Ricardo Santos e Luís Campos, enquanto Fábio Veríssimo vai ser o quarto árbitro do encontro.

Após oito jornadas, a Itália ocupa o segundo lugar do agrupamento, com 19 pontos, menos três do que a líder Espanha, enquanto a Macedónia segue no quinto posto, com sete.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

João Pinheiro vai arbitrar encontros do Grupo 9 de qualificação para o Europeu de sub-19, entre quarta-feira e 10 de outubro, com as seleções de Itália, Suécia, Estónia e Moldávia.

No futebol feminino, Sílvia Domingos e Sandra Bastos vão dirigir na quarta-feira jogos da primeira mão dos 16 avos de final, entre as norueguesas do Avaldsnes e as espanholas do Barcelona e entre as austríacas do SKN St.Pölten Frauen e as inglesas do Manchester City, respetivamente.