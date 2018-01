The Telegraph: os milhões que Alexis tem à espera no Manchester United

Alexis Sánchez estará perto de trocar o Arsenal pelo Manchester United, segundo avança a imprensa inglesa.

A novela em torno do futuro de Alexis Sánchez continua a dar que falar em Inglaterra. Esta quarta-feira, o jornal The Telegraph revelou que o internacional chileno já chegou a acordo com o Manchester United e publicou detalhes do alegado contrato do futebolista do Arsenal.

De acordo com a mesma publicação, Alexis Sánchez assinou um contrato válido até junho de 2022 e auferirá um salário livre de impostos de 14 milhões de libras (cerca de 15,75 milhões de euros). No entanto, a consumação do ingresso do jogador de 29 anos em Old Trafford estará agora dependente da vontade de Mkhitaryan, uma vez que o internacional arménio deverá ser usado como moeda de troca no negócio.

Refira-se que Alexis Sánchez chegou ao Arsenal na temporada 2014/15. Esta época, o futebolista chileno já marcou oito golos em 22 jogos oficiais com a camisola dos "gunners".