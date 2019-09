Tetracampeão 1.º de Agosto fica a um ponto do líder

Tetracampeão angolano derrotou o Ferrovia do Huambo.

O 1.º de Agosto, tetracampeão angolano de futebol, colocou-se a um ponto do líder do campeonato, após vencer esta quinta-feira, em Luanda, o Ferrovia do Huambo, por 2-0, no jogo de encerramento da quarta jornada.

No desafio que decorreu no estádio 11 de Novembro, os campeões angolanos marcaram por intermédio de Ary Papel, aos 44', na conversão de um penálti, e Mabulu, aos 57. A equipa do Huambo, que ocupa o 14.º lugar da tabela classificativa, ainda falhou um penálti, aos 49'.

O 1.º de Agosto passou a somar nove pontos e instalou-se no terceiro lugar, em igualdade com Interclube, Recreativo do Libolo e Recreativo da Caála, todos a um ponto da Académica do Lobito.

A equipa de Benguela assumiu o comando do Griabola na quarta-feira, após derrotar o Progresso do Sambizanga, por 2-1, beneficiando da derrota do Recreativo de Caála com o Interclube (2-0), que subiu à segunda posição.