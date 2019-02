Terrassa acaba com a equipa de veteranos por insultos às atletas do próprio clube

Clube catalão acabou com a equipa de veteranos, depois dos insultos machistas dirigidos às atletas do próprio clube por, alegadamente, o jogo delas estar a atrasar o deles. A partida foi suspensa, o incidente ficou no relatório do árbitro e o Terrassa tomou medidas.

O Fundació Terrassa, emblema catalão da terceira divisão espanhola, anunciou, esta terça-feira, a expulsão da equipa de veteranos, na sequência dos insultos às atletas do próprio clube e levaram à interrupção de um desafio da liga feminina, no último fim de semana. "Ide para a cozinha", "sois uma merda, umas vadias" ou ainda "saiam já do campo, que temos de jogar" foram algumas das frases que os veteranos do Terrassa dirigiram à equipa feminina B. Eles estavam no aquecimento para uma partida cujo início ameaçava atrasar porque no relvado a versão feminina do Terrassa defrontava o Viladecavalls, do grupo 2 da segunda divisão catalã. Os insultos, que se fizeram ouvir na sequência dos festejos de um golo, deixaram revoltadas as atletas das duas equipas e o jogo foi interrompido, aos 75 minutos. Elas sentaram-se no relvado, num protesto filmado a partir da bancada e relatado no relatório da equipa de arbitragem.

Depois de ter ouvido todas as partes, o Terrassa anunciou que, face à gravidade do incidente, se retira do campeonato de veteranos. "Continuaremos a trabalhar, hoje e sempre, de forma muito activa para a igualdade. Comprometemo-nos a avançar na construção de uma sociedade e de um desporto que caminha com valores afastados de qualquer tipo de violência e continuaremos a fazê-lo a partir do respeito, do trabalho em equipa, do esforço e da superação", fizeram saber os responsáveis do clube, em comunicado.

Nas redes sociais, as primeiras reações dos adeptos do clube foram de aplauso da decisão.