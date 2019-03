"Tenho umas 20 fotografias com Messi e em nenhuma levo a bola"

Andrés Guardado lamentou que a admiração que sente por Lionel Messi não tenha ficado imortalizada da melhor forma.

A visita do Barcelona ao terreno do Bétis na temporada passada foi especial para a família de Andrés Guardado, uma vez que o seu filho, Máximo, grande admirador de Messi, pediu ao pai para tirar uma fotografia com o internacional argentino. Algo que conseguiu no final do jogo, já no túnel de acesso aos balneários.

"O Máximo adora futebol. Um dia veste-se [com a camisola] do Bétis, outro do Real Madrid, Barcelona, México,... É-lhe indiferente. Não pára de falar de Cristiano Ronaldo e Messi. Pediu-me para conhecer Messi e será uma grande recordação para ele. Não sei quem foi mais feliz nesse momento, se Máximo ou eu, porque para mim Messi é o melhor da história", explicou o mexicano.

No entanto, a admiração que o jogador do Bétis tem pelo internacional argentino não ficou imortalizada da melhor forma... para Guardado. O médio enfrentou Messi por dez vezes, quatro pelo Corunha, três pelo Valência e outras três pelo Bétis, e ainda não conseguiu uma fotografia com o argentino em que seja ele a ter a bola. Em todas as que viu é sempre Lionel Messi quem a está a controlar o esférico.

"Tenho umas 20 fotografias com o Messi e em nenhuma sou eu que levo a bola", admitiu o sub-capitão do Bétis.

Este domingo, Andrés Guardado terá a oportunidade de conseguir a tal fotografia, uma vez que o Bétis recebe o Barça.