Tem apenas 17 anos, convenceu Mourinho e assinou contrato profissional

Aliou Touré só precisou de um mês para convencer o técnico do Manchester United.

O Manchester United anunciou esta terça-feira que Aliou Touré, de apenas 17 anos, assinou contrato profissional com os "red devils", depois de um mês a atuar nas camadas jovens do clube.

O médio francês treinava nas instalações do emblema inglês desde o verão, mas só a 3 de dezembro foi integrado oficialmente na academia de Old Trafford. No entanto, esse período foi suficiente para convencer os responsáveis do United e José Mourinho, que tem seguido com atenção a evolução do jovem Touré.

"Aliou é um jogador muito dotado e estamos maravilhados por poder contar com ele a título profissional. Vai precisar de tempo para se adaptar, mas antevemos um futuro brilhante. Estamos ansiosos por vê-lo na equipa de sub-18 na segunda metade da época", afiançou Nicky Butt, diretor da academia do Manchester United, citado pelo site oficial do clube.