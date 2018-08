Subasic também diz adeus à seleção croata

Guarda-redes é o terceiro a abandonar a seleção croata depois do Mundial'2018.

O guarda-redes do Mónaco Danijel Subasic anunciou esta quarta-feira o fim da sua carreira na seleção croata, tornando-se no terceiro jogador a abandonar a seleção finalista no Mundial'2018.

Subasic, de 33 anos, juntou-se ao defesa Vedran Corluka, do Lokomotiv de Moscovo, e ao avançado Mario Mandzukic, da Juventus, na decisão de não voltarem a alinhar pela seleção croata.

"Chegou a altura de dizer adeus à minha camisola favorita, após 10 anos com a seleção nacional", referiu Subasic, que somou 44 internacionalizações, acrescentando que já tinha tomado a decisão antes do Mundial'2018 e que a presença na final foi a concretização de um sonho.

A Croácia perdeu a final do campeonato do mundo frente à França, por 4-2, no dia 15 de julho.