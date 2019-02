Solskjaer soma mais uma vitória e ingleses recordam palavras de Mourinho

Manchester United tem um saldo de dez vitórias e um empate em 11 jogos com o treinador norueguês

O Manchester United venceu sem dificuldade o Fulham por 3-0, continuando o registo imaculado de Ole Gunnar Solskjaer enquanto treinador do Manchester United. Com a orientação do treinador norueguês, os red devils venceram 10 dos últimos 11 jogos (o outro terminou em empate), um registo que deixa o Manchester United, à condição, nos quatro primeiros lugares da Premier League.

A mais recente vitória dos comandados de Solskjaer fizeram alguns utilizadores do Twitter recordar as palavras de José Mourinho, proferidas pouco antes do seu despedimento. A 3 de dezembro de 2018, o português abordou as hipóteses de os red devils terminarem no top quatro em Inglaterra. "O Manchester United precisa quase de um milagre para terminar nos quatro primeiros lugares", atirou Mourinho. Na altura, os red devils tinham acabado de empatar a dois golos diante do Southampton, o terceiro jogo consecutivo sem vencer na Premier League. 15 dias depois, a saída de Mourinho foi confirmada, com o português a deixar o Manchester United em sexto lugar.

Nesta altura, o Manchester United soma 51 pontos, menos 11 do que os líderes Manchester City e Liverpool e mais um do que o Chelsea, sendo que as três equipas ainda não entraram em campo nesta 26.ª jornada.