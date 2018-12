Solari aborda caso Isco e diz que, afinal, era um canto ou uma falta

Treinador do Real Madrid falou esta sexta-feira aos jornalistas.

Ainda com a derrota por 3-0 frente ao CSKA bem fresca na memória, Santiago Solari, treinador do Real Madrid, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Rayo Vallecano e abordou um dos assuntos do momento no clube merengue: Isco. O internacional espanhol teve um jogo para esquecer frente aos russos, na última jornada da fase de grupos da Champions, e desentendeu-se com os adeptos.

"Vi de longe. Dá-me a impressão que protestava um canto, uma falta, não sei... Compreendo o vosso trabalho e o foco muitas vezes está no anedótico. O nosso está noutras coisas, na partida de amanhã (sábado). Em defrontar o Rayo com o paio dos nossos adeptos e com a alegria e atitude que demonstrámos na maioria dos jogos, em todos. Ganhámos oito em dez e esse é o caminho", disse Solari.

Ainda sobre Isco, acrescentou: "É um homem maduro, um profissional que deu um monte de alegrias e estamos seguros que as vai continuar a dar".