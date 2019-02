Sofrimento e dor no braço oficial do Flamengo em Lisboa

Leon Bullus, coordenador do núcleo, comenta a tragédia

O Consulado Fla-Lisboa está a acompanhar com consternação as notícias que chegam do Brasil em relação ao incêndio nas instalações do Flamengo. "É com muita tristeza que estamos a sentir o que aconteceu. Nós entendemos os sonhos de uma criança. Ainda há uns dias falei com o Daniel dos Anjos, que foi do Flamengo e está no Benfica B, e ele contou-me o que sentem jovens como aqueles. Todos os sonhos que eles têm, que a família deles tem. Todos sofrem muito com umas tragédia como estas. É uma dor terrível para uma família, porque falamos do sonho de uma vida", contou, a O JOGO, Leon Bullus, coordenador do Consulado, em relação a esta tragédia que provocou a morte a dez jogadores das camadas de formação do clube.

"São crianças que muitas vezes são originárias das classes mais baixas e que chegam a uma posição onde é muito difícil chegar. Se uma criança de 15 anos chegou ali, então concretizou o sonho de uma vida, dela e da sua família. Então é isso, um dia muito difícil, de sofrimento para todos", prosseguiu, explicando depois que "este é o braço oficial do Flamengo em Lisboa" e que já chegaram a juntar mais de 300 adeptos do clube para assistirem a jogos do clube no Snooker Club, em Lisboa, que funciona como sede do organismo. "Em geral somos à volta de cem pessoas nos grandes jogos", pormenoriza.

"Hoje mesmo estamos aqui para uma reunião que já estava marcada antes de sabermos desta tragédia. Íamos combinar os preparativos para o Fla-Flu, que era para ser amanhã e que já foi adiado para quarta-feira", explica.