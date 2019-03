"Sim, tinha a sensação que fizesse o que fizesse não jogaria", diz Keylor Navas

Keylor Navas mostrou-se satisfeito com o regresso de Zidane ao comando técnico do Real Madrid e deixou algumas críticas a Solari.

Keylor Navas voltou a ser titular, no jogo frente ao Celta de Vigo, com o regresso de Zinedine Zidane ao comando técnico do Real Madrid e falou agora da difícil temporada no clube e da esperança que tem com o regresso do treinador francês, em entrevista ao "El Partidazo" da COPE.

"Emocionei-me imenso quando vi o meu nome no onze", começou por dizer o guarda-redes, reconhecendo que com Solari já sabia que não ia ter oportunidade de jogar.

"Sim. Tinha a sensação de que fizesse o que fizesse nos treinos não ia jogar. Mas fui sempre profissional, motivava-me fazer as coisas bem porque sou um priveligiado. Já é passado e agora há que focar na nova etapa com Zidane. Desfrutar do que vier, estou tranquilo porque sei que ele dá oportunidade a todos os jogadores, não só a mim", admitiu, falando ainda do último jogo da Liga dos Campeões.

"O último jofo da Champions na fase de grupos foi muito feio. Deu a oportunidade de jogar a todos os meus colegas e a mim não. Era difícil aceitá-lo, mas aceitei a situação e continuei a trabalhar", continuou a falar de Solari.

Keylor Navas admitiu ainda que pôde contar com o apoio dos colegas: "Tenho colegas que se aproximaram de mim e não me deixaram sozinho como Ramos, Modric, Marcelo, Kroos, Bale, Isco... podia dizer os nomes todos, na verdade. Sempre me apoiaram", explicou, falando ainda da relação com Courtois: "As competições têm que ser sãs. Por trás do futebolista está a pessoa. Não tenho problemas em dar-me e conviver com Courtois. A minha relações com ele foi normal".

"Não sou uma máquina, mas a grande maioria dos meus treinos estiveram ao mesmo nível", referiu sobre as críticas recebidas em relação aos seus treinos, garantindo estar concentrado no clube: "Tenho contrato, a minha vontade sempre esteve no Real Madrid e estou concentrado no que vem. Dei tudo por este clube e continuarei a dar enquanto estiver aqui, mas não quero passar outro ano assim", finalizou.