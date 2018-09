Show de André Silva aos olhos da Europa: o herdeiro de CR7 e uma pergunta

Avançado português brilhou na vitória do Sevilha sobre o Real Madrid.

Depois da escorregadela do Barcelona diante do Leganés - primeira derrota da época para a equipa de Ernesto Valverde -, o Real Madrid não só não aproveitou a oportunidade de assaltar a liderança, como ainda saiu goleado de Sevilha muito graças ao "show" de André Silva. O avançado português brilhou ao bisar na partida em menos de cinco minutos e motivou rasgados elogios por parte da imprensa internacional.

O jornal Marca afirma que André Silva foi "uma das melhores contratações do Sevilha esta temporada", apelidando o avançado ex-FC Porto de "protegido de Cristiano Ronaldo". "Depois de exibições fantásticas ao serviço do FC Porto, o Milan pagou 38 milhões de euros por ele no verão de 2017. No entanto, as coisas não correram conforme planeado em Itália e o Sevilha apostou nele por empréstimo com opção de compra. André Silva apressou-se a dissipar a frustração sentida em Itália e estreou-se com um hat-trick na estreia frente ao Rayo Vallecano", recordou o jornal espanhol.

O portal Goal, por sua vez, aponta André Silva como o herdeiro de Ronaldo. "André Silva está a ser um dos melhores avançados no arranque do campeonato, convertendo-se no melhor marcador da competição com seis golos em seis jogos", pode ler-se. "Porém, o seu bom arranque esteve precedido por receios dos adeptos do Sevilha, uma vez que a sua chegada ficou marcada pela contratação falhada de Batshuayi e também pelos números pouco exuberantes no Milan. No entanto, Pablo Machín não partilhava essas dúvidas. (...) Agora, André Silva comprova a boa imagem que deixou no FC Porto, às ordens de Julen Lopetegui".

Em Itália também se fala de André Silva. "Em Espanha estão a conhecer um novo André Silva. O avançado do Milan, que se esforçou com a camisola dos rossoneri na Serie A, parece totalmente transformado. O português leva já números assustadores: seis golos em cinco jogos. O Milan já se sentirá arrependido?", pode ler-se no portal Calcio.

O Corriere dello Sport também dá destaque a André Silva. "André Silva abate o Real Madrid. O ex-milanista levou o Sevilha a uma clara vitória sobre os campeões europeus. Sexto golo de André Silva, que conquista a liderança isolada dos melhores marcadores", afirmou o jornal italiano.