Sevilha quer André Silva para a Supertaça

Avançado assinou, treinou e recebeu elogios do técnico Machín, que o quer já contra o Barcelona

Cedido pelo AC Milan, André Silva começou este sábado a aventura no Sevilha e o desejo de ter o português no plantel era tanto que o clube andaluz tenta inscrever o dianteiro português a tempo da Supertaça Espanhola (este domingo às 21h00), que estreia o formato a uma mão e logo fora do país (disputa-se em Tânger, Marrocos). "No futebol, há poucas coisas improváveis. Não sei se o conseguimos inscrever ou não", explicou o técnico Pablo Machín, que levou André Silva e todo o plantel a África, confirmando que o avançado "pode ter alguns minutos" caso esteja disponível.

O internacional luso de 22 anos chegou no sábado após a hora de almoço e, a seguir aos exames médicos e à confirmação do acordo de empréstimo de uma época, com opção de compra cifrada em 38 M€, como O JOGO noticiou, treinou pela primeira vez com os andaluzes, uma sessão iniciada às 19h00. O Sevilha já contratou sete jogadores: Roque Mesa, Amadou, Vaclik, Sergi Gómez, Joris Gnagnon, Aleix Vidal e André Silva, mas ainda pensa num avançado possante. Para já, o ex-jogador do FC Porto merece elogios. "É uma boa incorporação. É internacional, dá-nos presença na área. Acredito que triunfará em Sevilha, pese embora tivesse outras ofertas", vincou Machín.