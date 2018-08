"Sempre que vejo Florentino ele culpa-me por não lhe ter vendido Mbappé"

Vice-presidente do Mónaco falou sobre as negociações falhadas entre o clube francês e o Real Madrid por Mbappé.

O vice-presidente do Mónaco, Vadim Vasilyev, afirmou que o presidente do Real Madrid ainda não esqueceu as negociações falhadas entra as partes, que levaram Mbappé a rumar ao PSG.

Presente no primeiro jogo oficial da era pós-Ronaldo do Real, frente ao Altético de Madrid na Supertaça Europeia, Vasilyev recordou o descontentamento de Florentino Pérez pela contratação falhada do jovem francês.

"Somos dois clubes amigos e sempre que vejo o Florentino ele culpa-me sempre por não lhe ter vendido o Kylian Mbappé", afiançou o dirigente dos monegascos, em declarações à RMC.