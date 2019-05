Sem Ronaldo e Cancelo, Juventus perde com a Sampdória

Último jogo de Allegri no comando da Juventus não correu bem.

Sem Cristiano Ronaldo e João Cancelo, a Juventus terminou o campeonato com uma derrota. A equipa de Massimiliano Allegri, que orientou a Juve pela última vez, foi a Génova perder por 2-0 com a Sampdória.

No derradeiro compromisso da Serie A, em que as duas equipas já não tinham objetivos a atingir, a Juventus marcou primeiro, por Moise Kean, mas o golo seria anulado pelo árbitro Luigi Nasca. A formação de Génova, orientada por Marco Giampaolo, moralizou-se e na parte final do jogo fez os dois golos do triunfo. Primeiro pelo francês Grégoire Defrel, aos 84", e depois por Gianluca Caprari, no primeiro minuto do tempo de compensação.

Com este resultado, a Juventus termina o campeonato com 90 pontos, mais 11 que o segundo classificado, o Nápoles, enquanto a Sampdoria classificou-se na nona posição com 53 pontos.