Selecionador da Suíça avisa: "Temos de aprender a cometer menos erros"

Vladimir Petkovic admitiu que a Suíça deve ser perfeita se quiser o terceiro lugar.

O selecionador Vladimir Petkovic afirmou este sábado que a Suíça tem de "aprender" com os erros e ser "perfeita" para bater a Inglaterra na atribuição dos terceiro e quarto lugares da Liga das Nações de futebol, no domingo.

O técnico, de 55 anos, disse já ter revisto a meia-final com Portugal, disputada na quarta-feira, no Porto - a sua equipa perdeu 3-1, com três golos de Ronaldo -, e, apesar de ter visto "aspetos positivos", reconheceu a necessidade de os seus jogadores serem melhores frente aos ingleses, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

"Temos de aprender a cometer menos erros, quer no ataque, quer na defesa. Temos de ser perfeitos contra opositores como Portugal ou Inglaterra. Se queremos ganhar o jogo de amanhã [domingo], temos de dar 100%", realçou, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 14h00.

Há quase cinco anos no comando da seleção helvética, Vladimir Petkovic vai reencontrar o adversário contra o qual se estreou como selecionador, em setembro de 2014 - a Suíça perdeu, em casa, face à Inglaterra, por 2-0, na fase de qualificação para o europeu de 2016.

Para o técnico, o adversário de domingo tem jogadores "perigosos, rápidos e agressivos no último terço do campo", mas também revela dificuldades em certos momentos do jogo, como se viu na meia-final com a Holanda (os britânicos perderam 3-1, após prolongamento) e no particular de 2018, em que a Inglaterra venceu a Suíça, por 1-0.

O selecionador helvético afirmou que o conjunto treinado por Gareth Southgate até dividiu grande parte do jogo contra a Holanda, mas 'sucumbiu' perante a "forte pressão alta" da 'laranja mecânica' no final da segunda parte e nos 30 minutos do prolongamento.

Vladimir Petkovic frisou ainda que "ganhar jogos e troféus" é mais importante do que a "beleza" de uma determinada forma de jogar, mas mostrou-se convicto de que os seus jogadores estão a "implementar bem os princípios de jogo" por si propostos.

O onze que alinhou contra Portugal, referiu ainda o técnico, pode sofrer alterações, mas o guarda-redes Yann Sommer, vinculado aos alemães do Borussia de Monchengladbach, vai continuar na baliza.

O 'timoneiro' dos suíços mostrou-se também convencido de que a formação das Ilhas Britânicas vai aparecer com mudanças na equipa inicial, até porque possui "23 jogadores de grande nível".

A Suíça defronta a Inglaterra, no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares da Liga das Nações, às 14h00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do romeno Ovidiu Alin Hotegan.