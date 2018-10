"Sei que não comecei bem, não vivo em Marte", reconhece ex-Sporting

Cristiano Piccini deixou Alvalade para rumar ao Valência.

Apesar de usufruir do estatuto de indiscutível no lado direito da linha defensiva do Valência, Cristiano Piccini não está satisfeito com o arranque ao serviço do clube espanhol, para o qual se transferiu depois de uma temporada no Sporting.

Em declarações aos canais oficiais do emblema "che", depois de ter estado ao serviço da seleção italiana, Piccini falou sobre os objetivos para os jogos que se seguem e garantiu que está consciente do seu rendimento até ao momento.

"Sei que tenho de trabalhar para melhorar, sempre trabalhei muito em todo o lado para ganhar o carinho dos adeptos. Não comecei bem, não vivo em Marte, e sei que o meu erro contra o Espanhol teve grandes repercussões. Cada vez que falho sou criticado, já sei, mas isso faz parte do futebol. Vou tentar trocar as críticas por aplausos", afiançou o ex-Sporting, que leva oito jogos realizados no Valência.