"Se não fosse aquela discussão com Florentino talvez tivesse ficado no Real"

Vanderlei Luxemburgo lembrou passagem pelo banco do clube "merengue" e explicou uma das razões por trás da sua saída.

Vanderlei Luxemburgo orientou o Real Madrid em 2005, na ponta final da era "galáctica" do clube espanhol, e, em entrevista ao "The Coaches' Voice", o experiente treinador revelou que "uma quente discussão" com Florentino Pérez esteve na origem da sua saída.

"Num jogo com o Getafe, para a Liga, expulsaram o Beckham e estávamos a ganhar 1-0. Aos 87 minutos tirei o Ronaldo [o brasileiro] de campo para fortalecer a defesa. Os adeptos não gostaram da substituição e Florentino também não. Depois do jogo chamou-me. 'Mister, porque é que tirou o Ronaldo?', perguntou-me. Disse-lhe que o jogo do Ronaldo estava feito, que estava na ponta final e que tínhamos menos um jogador, defendi uma decisão técnica. Mas ele discordou: 'Aqui não se pode fazer isso, tem que se dar espetáculo', disse-me. Com o passar dos anos apercebi-me que se não fosse aquela discussão com Florentino Pérez talvez tivesse ficado no Real. Foi desnecessária, uma discussão quente. Podíamos ter falado noutro momento, mas estávamos com a tensão do jogo", revelou Luxemburgo, concluindo logo depois:

"Estou certo de que com mais tempo poderia ter feito o trabalho que idealizei. Mas não o tive. No final, o relógio ganhou", rematou o treinador de 66 anos, que fez uma curiosa analogia com o balneário do emblema madrileno.

"Entrar no balneário do Real Madrid é como entrar na ONU. Há jogadores de todas as nacionalidades com quem tens de te entender", afiançou.