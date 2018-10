Schalke 04 empata em casa do Leipzig

O Leipzig não conseguiu desbloquear o marcador, nem com a entrada do extremo português aos 80 minutos, e é quinto, a cinco pontos do líder.

O Leipzig, com o português Bruma a entrar na parte final, empatou este domingo sem golos com o Schalke 04, em jogo da nona jornada da Liga alemã, que permitiu à equipa visitante manter-se fora da despromoção.

Em casa, o Leipzig não conseguiu desbloquear o marcador, nem com a entrada do extremo português aos 80 minutos, e é quinto, a cinco pontos do líder, enquanto o Schalke, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, somou um ponto.

O resultado acaba por ser positivo para o Schalke (15.º), apenas com seis remates fora do alvo e 32% de posse de bola, numa ronda em que os últimos, Hannover, Fortuna Dusseldorf e Estugarda, perderam.

Mais cedo, o Eintracht Frankfurt, que continua sem contar com os lesionados Gonçalo Paciência e Francisco Geraldes, 'salvou' o empate já nos descontos, com Haller a fazer o 1-1, depois de Zrelak marcar para o Nuremberga, aos 78.

O Leipzig, quinto, com 16 pontos, e o Eintracht, sétimo, com 14, perderam, no entanto, a oportunidade de subirem na frente, face à derrota do Borussia Moenchengladbach (3.º, 17) e ao empate do Hertha (6.º, 14).

A nona jornada completa-se ainda hoje, com o Werder Bremen (4.º, 17 pontos) a receber o Bayer Leverkusen (8.º, 8).

No sábado, o líder Borussia Dortmund empatou em casa com o Hertha (2-2) e permitiu a aproximação do campeão Bayern, adversário do Benfica na Champions, que venceu fora o Mainz (2-1).