Saúl tem saudades do Calderón e estranha ver Courtois no rival

O médio espanhol não esconde as emoções vividas no antigo estádio e mostrou-se surpreso por ver os rivais a serem derrotados na última jornada da Liga espanhola

Saúl Ñíguez passou metade da sua vida ao serviço do Atlético de Madrid: 12 dos 23 anos foram vividos no emblema madrileno. Um clube que, aliás, mudou de estádio, passando, em 2017, para o novíssimo Estádio Metropolitano de Madrid ou, devido ao patrocinador, Wanda Metropolitano. Pese o brilho do novo palco, o jovem atleta preferia o anterior, e explicou porquê. "Que me perdoe se alguém ficar ofendido, mas o Vicente Calderón vai estar sempre comigo. Vivemos lá momentos mágicos. Não me esqueço da eliminação do Real para a Liga dos Campeões... E o som, aquele som que escutávamos no antigo estádio, talvez por ser mais fechado, pois neste não é a mesma coisa", desabafou à Cadena SER.

O médio/avançado também falou de um antigo companheiro, hoje no rival da capital espanhola. ""Fiquei surpreso por ver Courtois no Real Madrid. Não esperava vê-lo vestido de branco. Acredito que ele queria estar com a família, mas temos de entender, porque sabemos que ele tem grande amor pelo Atlético.

Por entre vários dos temas abordados, o jogador também comentou a derrota do Barcelona em Leganés, da área metropolitana de Madrid. "Fiquei mais surpreso com a derrota do Barcelona do que com os 3-0 do Sevilha ao Real, porque os sevilhanos sempre causam problemas em casa", advogou.