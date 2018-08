Sarri tem normas mais leves que Conte no Chelsea

Maurizio Sarri, treinador do Chelsea

O treinador levantou algumas restrições aos jogadores, que tinham sido impostas pelo antecessor

Maurizio Sarri, treinador que assumiu o comando do Chelsea esta época, quer um ambiente mais descontraído para os jogadores. Neste sentido, de acordo com o diário britânico "The Telegraph", o treinador italiano levantou algumas restrições que tinham sido impostas pelo antecessor e compatriota Antonio Conte, e que estavam longe de serem bem aceites pelos jogadores.

Para começar, os jogadores dos blues deixam de estar obrigados a concentrarem-se no na noite anterior à dos jogos em Stamford Bridge. Sarri autoriza que os jogadores pernoitem nas suas casas e a concentração do plantel faz-se na manhã da partida.

Outras modificações estão relacionadas com a dieta. Antonio Conte tinha um controlo rígido neste campo e, inclusivamente, proibiu o consumo de determinados produtos na cidade desportiva do Chelsea. Não é que Sarri não deixe de controlar a alimentação dos jogadores, mas não será tão rígido e permitirá mais liberdade aos jogadores, confiando no bom senso destes.