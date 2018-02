São três os nomes na linha de sucessão de Zidane no Real Madrid

Treinador francês admite desgaste e saída pode acontecer no final da temporada.

É uma das notícias do dia em Espanha: Zidane admitiu que treinar um colosso mundial traz, inevitavelmente, algum desgaste como contrapartida e, de acordo com a imprensa do país vizinho, a saída do francês do Santiago Bernabéu pode ser uma realidade já no final da época.

Como tal, o diário As apressou-se a construir a lista de possíveis sucessores, colocando três nomes em igualdade de circunstâncias: Mauricio Pochettino, Joachim Low e Jurgen Klopp.

A filosofia de jogo do argentino, que orienta o Tottenham, agrada sobremaneira aos responsáveis do clube "merengue" e a ousadia demonstrada pelos "spurs" nos jogos com o Real, na fase de grupos da Champions, deixaram boa impressão nas altas esferas dos campeões espanhóis e europeus em título. Klopp, por sua vez, surge como hipótese com base nos mesmos moldes de Pochettino: o Liverpool tem sido uma máquina goleadora na presente temporada e o crescimento total de jogadores como Coutinho e Salah é outro ponto a favor do alemão.

O caso de Joachim Low é diferente: o selecionador alemão já foi apontado ao Real Madrid em ocasiões anteriores e, depois do Mundial, pode considerar novos rumos, uma vez que, ao serviço da Alemanha, já subiu ao topo da hierarquia planetária, em 2014.

No entanto, torna-se importante ressalvar que Pochettino, Klopp e Low têm contratos válidos até 2021, 2020 e 2022, respetivamente.