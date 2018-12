Santiago Bernabéu está mais despido e em Espanha dizem que a culpa é de Ronaldo

Média de espectadores no estádio do Real Madrid desceu em relação às últimas épocas.

A época não está a correr de feição ao Real Madrid: se os resultados melhoraram após a saída de Julen Lopetegui, a qualidade exibicional da equipa agora orientada por Santiago Solari nem tanto e o reflexo está nas bancadas do Santiago Bernabéu.

De acordo com o jornal As, a média de espectadores por jogo no reduto dos "merengues" desceu em relação às últimas temporadas. Nos 12 jogos que o estádio do Real recebeu na presente época, só em sete ultrapassou a barreira dos 60 mil lugares ocupados e só no dérbi com o Atlético (0-0) passou os 70 mil: foram 78.642 espectadores, cerca de 97 por cento da lotação do recinto.

A publicação do país vizinho aponta diversos motivos para a descida do número de espectadores e há um que se destaca dos restantes: a culpa é de... Cristiano Ronaldo. O astro português foi a grade atração do Real Madrid ao longo da última década, em grande parte devido à dimensão mundial que ostenta. A título de exemplo, surge a receção ao Getafe na primeira jornada de 2018/19: estiveram apenas 48.466 espectadores no Bernabéu, o registo mais baixo desde 2009. Curiosamente - ou não - o último jogo do Real em casa antes do anúncio da contratação do CR7.

Ronaldo, recorde-se, representou o Real entre 2009 e 2018.