Sampdória pede adiamento do jogo frente à Fiorentina

Em causa a tragédia da queda da ponte em Génova, que causou no mínimo 39 mortos.

Segundo a imprensa italiana, a Sampdória está pronta para pedir oficialmente o adiamento do jogo de estreia na Serie A frente à Fiorentina, agendado para as 19h30 de domingo, devido à tragédia da queda da ponte em Génova, que causou no mínimo 39 mortos.

O presidente do clube, Massimo Ferrero, estará a trabalhar com as autoridades competentes no sentido de o encontro não se realizar por motivos de ordem pública.

Também o Genoa, outro clube da cidade, tem a estreia marcada para domingo, embora no terreno do Milan, mas o emblema ainda não se manifestou.