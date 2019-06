"Salah deixou-me em perigo e sem poder voltar, as pessoas vão atacar-me nas ruas"

Modelo que acusou Amr Warda de assédio sexual revelou que tem recebido "milhares de mensagens" ameaçadoras após Salah ter defendido o colega de seleção.

A polémica estalou no seio da seleção egípcia quando Amr Warda recebeu ordem de expulsão por ter sido acusado de assédio sexual pela modelo Merhan Keller.

Salah saiu em defesa do companheiro de seleção - que foi posteriormente readmitido - e pediu "uma segunda oportunidade" para o jogador que passou pelo Feirense, vincando, no entanto, a necessidade de "haver respeito pelas mulheres". Agora, na sequência das publicações do astro do Liverpool no Twitter, Merhan Keller revelou que tem recebido "milhares de mensagens ameaçadoras" e explicou que "não pode voltar ao país natal [Egito]", com medo de represálias.

"Esta pessoa [Salah] é um deus no Egito. Literalmente. Não o tratam como um futebolista. É um deus e nada do que faz é errado. Isso deixa-me em perigo. Neste momento não posso voltar ao meu país, nem para visitar a minha família. As pessoas vão atacar-me nas ruas, vocês sabem como são os nossos adeptos. São 100 vezes pior do que um adepto normal", afiançou Merhan, citada pela imprensa britânica, prosseguindo:

"O que me choca é que a situação não tinha nada a ver com Salah. Compreendo o lado humano disto, [Warda] é colega dele estava a tentar apoiá-lo (...) Mas agora incentivou as pessoas a assediarem-me ainda mais. É horrível ver o meu nome em 'memes' e cartoons", rematou a modelo.