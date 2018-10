Ross Barkley removeu tatuagens dos braços: "Fazia coisas estúpidas sem pensar"

Médio do Chelsea marcou o golo do empate frente ao Manchester United este sábado, em jogo a contar para a Premier

Tem 24 anos, está na segunda época ao serviço do Chelsea, mas só agora começa a destacar-se no meio campo dos londrinos. Ross Barkley, que se lançou para o futebol no Everton, chegou ao Chelsea em 201//18, mas fez apenas quatro partidas. Esta temporada já vai em 12 jogos, com dois golos marcados, um deles no jogo com o Manchester United deste sábado, e que deu um ponto ao Chelsea (2-2).

Uma das características que se têm notado em Barkley é um pormenor, mas que pode dizer muito sobre a nova fase do jogador. Ross joga agora de manga curta, com os braços descobertos, quando antes jogava sempre de manga comprida para esconder as tatuagens dos braços, que se arrependeu de ter feito na juventude. "Era muito novo e fazia coisas estúpidas sem pensar. Foi tudo muito rápido e ao longo dos anos entendi que as devia remover e estive nesse processo nos últimos tempos. Fiz a primeira tatuagem aos 14 anos."

Uma das tatuagens que Barkley tinha no braço esquerdo era um conjunto de números romanos, bem grandes, com a data da estreia pelo Everton, a 20 de agosto de 2011. Estando agora longe do clube de Liverpool, onde se formou, remover essa tatuagem foi também uma forma de mostrar respeito ao Chelsea, clube que apostou no jovem médio