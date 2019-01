Rooney comenta relação entre Mourinho e Pogba: "Quando dois egos grandes colidem..."

Ainda assim, o ex-jogador do Manchester United defendeu o francês

Um mês depois da saída de José Mourinho do comando técnico do Manchester United, Wayne Rooney comentou a relação complicada do treinador português com Paul Pogba. O francês tem brilhado sob a orientação de Ole Gunner Solskjaer e o ex-jogador do Manchester United acredita que Pogba precisa de espaço, coisa que não tinha com José Mourinho.

"Acho que com o Paul, e eu vi-o subir na academia do Manchester United, é uma questão de liberdade. Se não tiveres uma boa relação com o treinador, então é difícil estares ao teu melhor nível. Se achas que o treinador está a escrutinar todas as tuas decisões, todos os passes... Não é fácil. Ele perde a bola, vai tentar passes que falham, mas tens de o deixar fazer isso porque dois ou três desses passes vão dar golo, vão dar oportunidades. Acho que teve dificuldade com Mourinho, um treinador e um jogador com egos grandes colidiram e o resultado não foi o melhor", afirmou o inglês, agora ao serviço do DC United.