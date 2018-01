Rony Lopes não evita adeus do Mónaco à Taça da França

Rony Lopes foi titular no Mónaco, ao passo que João Moutinho não saiu do banco de suplentes.

O Lyon venceu em casa do Mónaco, treinado por Leonardo Jardim, por 3-2, em jogo dos 16 avos de final da Taça de França, e avançou para os oitavos da competição.

Com Anthony Lopes entre os postes e com a braçadeira de capitão, o Lyon chegou à vitória com golos de Traoré (21 minutos) e do panamiano Mariano (55'), além de um autogolo de Sidibé (25'), que anularam o tento do montenegrino Jovetic (13') e do português Rony Lopes (71'), que alinhou os 90 minutos e marcou pelo segundo jogo consecutivo.

No quarto lugar da liga francesa e já afastado das competições europeias, a equipa do Principado, campeã francesa em título, continua em maus lençóis em 2017/18, ainda que vá jogar, em 31 de janeiro, as meias-finais da Taça da Liga, frente ao Nice.

O detentor da Taça, o PSG, segue também para os oitavos de final depois de bater o Guingamp, que teve Pedro Rebocho no 11 titular, por 4-2.

Os parisienses marcaram por Rabiot (21'), Pastore (64') e Marquinhos (89'), além de um autogolo de Deaux (21'), com o Guingamp a fazer os dois golos de penálti, primeiro por Thuram (33') e depois por N'Gbakoto (75').

Pedro Mendes foi titular na difícil vitória caseira do Montpellier por 4-3 frente ao Lorient, da segunda divisão, enquanto Cafú marcou um dos dois penáltis certeiros do Metz no desempate por grandes penalidades em casa do Tours, do segundo escalão, após um empate a zero (2-1 após g.p.).

O Saint-Étienne, um dos históricos do futebol francês, continua em apuros esta temporada, depois de ser eliminado da taça pelo Troyes, 15.º classificado da Ligue 1, nas grandes penalidades (1-1, 4-3 após g.p.).

O quadro de apurados para os oitavos de final da Taça de França fica completo na quinta-feira, com os primodivisionários Estrasburgo e Lille a disputarem a última vaga.