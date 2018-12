Ronaldo ou Messi? Jurgen Klopp diz que só tem uma selfie no telemóvel

Treinador do Liverpool elege ainda aquele que considera o melhor jogador de todos os tempos.

Frontal e com boa disposição, Jurgen Klopp não é de fugir às questões e esta que motiva a notícia é uma das mais usuais no mundo do futebol: Cristiano Ronaldo ou Messi? O treinador do Liverpool respondeu a um jornalista do canal do clube. "Só tenho uma selfie no meu telemóvel e é com Messi. O Cristiano também lá estava", disse o alemão.

Quanto ao melhor da história, Klopp elege um outro grande nome do futebol mundial: Pelé. "O meu sempre me dizia que, apesar do que as pessoas dizem, Pelé será sempre o melhor. Estive com ele no Mundial de 2006 e não sou o tipo de pessoa que fica nervosa, mas nesse momento fiquei a suar. Para mim o melhor de sempre será Pelé", atirou Klopp.