"Ronaldo? Jogo com Modric, que é o melhor do mundo"

Declarações do brasileiro do Real Madrid.

Vinicius Junior é o principal destaque da seleção sub-20 do Brasil no Chile, depois da assistência para Rodrygo no empate registado em Rancagua. O brasileiro, que soma poucos minutos com Julen Lopetegui no Real Madrid, assumiu-se feliz no Bernabéu e também falou sobre Cristiano Ronaldo, com quem nunca chegou a partilhar o balneário.

"Gostaria de poder ter jogado com Ronaldo, mas jogo com Modric, que é o melhor jogador do mundo. Logo a seguir está Karim Benzema. Foram eles que me receberam da melhor maneira e é com eles que quero jogar", atirou Vinicius.