River-Boca: duas datas possíveis e a certeza de que não será na Argentina

River Plate e Boca Juniors estiveram esta terça-feira reunidos com a CONMEBOL. Decisivo jogo será a 8 ou 9 de dezembro.

Nem tudo se decidiu na reunião que River Plate e Boca Juniors tiveram esta terça-feira, no Paraguai, com o segundo jogo da final da Taça dos Libertadores como assunto. De acordo com o comunicado divulgado, a partida será realizada a 8 ou 9 de dezembro, mas sem local ou horário definidos. Uma certeza: não será na Argentina, garantia do presidente da CONMEBOL.

No encontro também esteve presente o presidente da federação paraguaia, o que logo originou rumores quanto à realização da partida naquele país.

"Os presidentes têm o direto de defender as suas instituições. O meu pedido é que deem uma mensagem concreta. Não há lugar para a violência", disse Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOL. "O jogo está sujeito ao que for decidido pela comissão de disciplina. Sim, vai-se jogar, será sábado dia 8 ou domingo dia 9, fora do território argentino. Entendemos que não estão reunidas as condições para se jogar na Argentina", disse ainda.

No final do encontro foi emitido um comunicado no qual é indicado que as autoridades argentinas investigam os incidentes de sábado, em que o autocarro do Boca Juniors foi atacado por adeptos do River Plate. "É prudente que o jogo final não se realize no país", indicava então a CONMEBOL, tendo o presidente sido mais claro depois.

O organismo explica que será responsável pelas viagens, hospedagem e alimentação até 40 pessoas de cada delegação, e que coordenará com as autoridades as condições de segurança.

Também esta terça-feira, a CONMEBOL anunciou ter aberto um inquérito disciplinar contra o River Plate, na sequência dos incidentes antes da segunda mão da final da Taça dos Libertadores, em que adeptos atacaram o autocarro do Boca Juniors.

"A CONMEBOL informa que abriu um processo disciplinar contra o Club Atlético River Plate, face aos incidentes ocorridos em 24 de novembro de 2018, data em que estava previsto realizar-se a segunda mão da Libertadores2018".

No sábado, na data inicial prevista para a segunda mão, o autocarro que transportava a comitiva do Boca Juniors foi atacado à chegada ao estádio Monumental, do River Plate, resultando em ferimentos em alguns jogadores.

Os adeptos lançaram pedras e gás pimenta, e os futebolistas Pablo Pérez e Gonzalo Lamardo tiveram que ser assistidos no hospital.

O Boca Juniors, que empatou na primeira mão, na La Bombonera, a 2-2, pretende que o River seja punido pelo ataque e que se aplique o artigo 18 do regulamento disciplinar, que prevê várias penalizações, entre as quais a desqualificação.