Mais de 20 anos depois: "Heynckes disse-me que os jogadores eram uns filhos da p..."

Lorenzo Sanz, antigo presidente do Real Madrid, explica os contornos em que o clube venceu a Champions de 1997/98.

Lorenzo Sanz, ex-presidente do Real Madrid, recordou a passagem pela liderança do clube merengue, com especial destaque para a conquista da sétima Liga dos Campeões. E aqui surge uma revelação em torno de Jupp Heynckes, ex-treinador do Benfica na altura no comando técnico do Real..

"Foi uma vitória impressionante. Desportivamente foi a final mais importante que o Real Madrid venceu em toda a sua história, dado os 32 anos sem ganhar. Não quero dizer que as que venceram depois não têm importância, todas têm. Mas essa foi uma mudança geracional, de mentalidade. Todos falavam das conquistas a preto e branco", vincou.

"A equipa chegou a essa final com muitos problemas. Uma semana antes do jogo com a Juventus falei com Jupp Heynckes e perguntei: 'Como estás?'. Ele responde-me: 'Arrasado, presidente, não posso com o plantel'".

Sanz prossegue: "Reuni com os sete ou oito jogadores importantes do plantel e disse-lhes. 'Jupp não pode com vocês, que sois uns filhos da p...'. No dia seguinte reuni os memos e Jupp, deixei-os lá e fui embora. E fomos campeões da Europa, mas claro que alguém que te diz isso não pode continuar na época seguinte".

E não ficou: Jupp Heynckes deixou o Real Madrid e acabaria por assumir o Benfica na época 1999/2000.