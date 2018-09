Resultado escandaloso no Espanha-Croácia e arranque de sonho para Luis Enrique

Duas vitórias para Espanha na estreia na Liga das Nações

A Espanha goleou esta terça-feira a Croácia, atual vice-campeã do mundo, por uns expressivos 6-0, em jogo a contar para a Liga das Nações.

Depois da vitória por 2-1 sobre a Inglaterra, que terminou o Mundial em quarto lugar, Luis Enrique continuou o arranque de sonho no comando técnico da Roja, desta feita com uma goleada escandalosa para a seleção croata. Saúl abriu o marcador para a Espanha ao minuto 24, com Asensio a aumentar a vantagem espanhola com um golaço ao minuto 33. Um autogolo de Kalinic ao minuto 35 deu o 3-0 à Espanha, que viu Rodrigo fazer o quarto golo espanhol aos 49. Sergio Ramos, aos 57, fez o 5-0, e Isco fechou as contas ao minuto 70. Jogo especialmente brilhante de Asensio, que contou com um golaço e três assistências esta noite.Duas vitórias para Espanha na estreia na Liga das Nações

Face à vitória desta noite, pode mesmo dizer-se que os vice-campeões do mundo são a especialidade espanhola: depois da vitória por 6-1 frente à Argentina, vice-campeã do mundo em 2014, seguiu-se agora os seis golos à atual vice-campeã do mundo...