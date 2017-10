Rennes sem presidente e sem treinador

O presidente do Rennes, René Ruello, e o treinador Christian Gourcuff, foram demitidos esta segunda-feira em consequência dos maus resultados da equipa

François-Henri Pinault, dono do Rennes, resolveu demitir o presidente René Ruello e o treinador Christian Gourcuff, depois da derrota da equipa contra o Guingamp (2-0) no passado sábado. O Rennes soma seis pontos ao cabo de nove jornadas do campeonato.

De acordo com uma fonte do clube, o ex-diretor desportivo do Paris Saint-Germain Olivier Letang poderá ser designado como novo presidente pelo dono do clube, François-Henri Pinault, enquanto o ex-treinador de Saint-Etienne Christophe Galtier poderá assumir o comando técnico do Rennes.

Esta demissão dupla ocorre dois dias depois da derrota no dérbi bretão contra o vizinho e rival Guingamp, marcado por uma prestação péssima dos jogadores, uma tentativa de invasão do relvado pelos adeptos do Rennes e pelos comentários do presidente Ruello, após o jogo visando o árbitro Frank Schneider, que qualificou como pretensioso e imbecil.

"Como todos os pretensiosos, é um imbecil. É uma pena confiarem o apito a pessoas com este perfil tão caricatural, a quem, ainda por cima, pagamos de forma principesca", disse René Ruello, cujas afirmações levaram a Federação Francesa a convocá-lo para ser ouvido diante do Conselho Nacional de Ética daquele organismo.

René Ruello, regressado à presidência do Rennes em maio de 2014, ligou, em declarações feitas a semana passada, o seu destino ao de Christian Gourcuff, seu amigo pessoal, que contratou no verão de 2016 para liderar a equipa de futebol, e que vinha a ser cada vez mais contestado.

"Podem ler ou ouvir tudo sobre o futuro do treinador, sobre o que lhe pode suceder no próximo jogo com o Guingamp, de uma coisa fiquem sabendo: enquanto eu for presidente do Rennes, Christian vai continuar a treinar a equipa. Se algum de nós sair, sairei eu antes", disse Ruello aos jogadores na passada quarta-feira.

O Rennes é o atual 15.º classificado da I Liga francesa, com seis pontos, os mesmos do 19.º e penúltimo da tabela classificativa, Estrasburgo, somando apenas uma vitória, três empates e cinco derrotas no campeonato.