Relatório de controlo antidoping desmente Ramos: "Duche não foi permitido"

No sábado, Sergio Ramos tinha assegurado que tinha tomado duche antes de um controlo antidoping em Málaga com a autorização do responsável.

Novo capítulo na polémica que envolve Sergio Ramos e o alegado resultado positivo no controlo antidoping realizado após a final da Liga dos Campeões 2016/17, que terá sido arquivado pela UEFA. Este domingo, o Der Spiegel divulgou o relatório de um controlo realizado em Málaga, a 15 de abril do presente ano, que contraria as afirmações do capitão do Real Madrid no comunicado emitido no sábado.

"O jogador Sergio Ramos perguntou-me se podia tomar banho antes de fazer o controlo de urina, uma vez que a sua equipa estava à espera dele para regressar a Madrid. Disse-lhe que, pelas normas, não poderia permitir-lhe isso. O jogador mostrou o seu desagrado junto do médico do Real Madrid. Disseram-me que nos jogos da UEFA e da Liga permitiam tomar duche, e eu respondi que desconhecia essa alegação, reiterando que não podia deixá-lo tomar banho. O jogador não fez caso às minhas advertências e tomou banho na minha presença. Informei-o de que iria reportar a situação no relatório, algo a que não deu qualquer importância", alega o responsável no relatório publicado pelo Der Spiegel.

A versão de Sergio Ramos é substancialmente diferente: "Quando o jogo acabou, pediram-me para fazer um teste antidoping. Tendo em conta os horários para o regresso da equipa, um responsável autorizou-me a tomar um duche e esteve sempre a meu lado antes de eu realizar o teste, que passei", assinalou em comunicado o central do Real Madrid.