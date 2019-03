Rejeitou uma oferta do Barcelona e não se arrepende: "Merecia mais"

Odion Ighalo alinha atualmente na China depois de passagens por Inglaterra e Itália.

Odion Ighalo é um avançado nigeriano que atualmente alinha na China ao serviço do Shanghai Shenhua. O jogador de 29 anos causou sensação ao revelar que teve uma proposta do Barcelona... que rejeitou.

"O meu agente falou-me no interesse do Barcelona num empréstimo. O clube queria um avançado com experiência na Liga e alguém que entendesse o futebol espanhol. Era para ser um empréstimo de meio ano e seria apenas para ser o avançado suplente. Foi bom ouvir que o Barcelona estava interessado e qualquer jogador ficaria feliz em aceitar. Ainda assim, com todo o respeito, tinha acabado de ser o segundo melhor marcador na China, com 21 golos, merecia mais e não queria ser um jogador de passagem curta em lado nenhum. Rejeitámos a oferta. Foi uma decisão fácil e escolhi ficar na China, assinando um contrato de longa duração com o Shanghai Shenhua", explicou em declarações à BBC.

Ighalo já jogou em Espanha, ao serviço do Granada, tendo também passado pelo Watford, de Inglaterra, e Itália, onde vestiu a camisola de Udinese e Cesena. Não se mostra arrependido da decisão que tomou.

"Tens de ponderar as coisas de forma correta na tua vida e perguntar a ti mesmo se é hora de tomar uma decisão ou apenas satisfazer os outros. Respeito a minha decisão. Preciso de me focar no que é bom para o futuro da minha carreira e ser verdadeiro comigo mesmo quando decido algo. Não era para mim e estou feliz onde estou agora", garantiu.