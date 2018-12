Reencontro de Marco Silva com o Watford teve cobras, "traições" e um final dramático

Everton e Watford empataram a dois golos num jogo quente em Goodison Park

Everton e Watford empataram esta segunda-feira a dois golos, num jogo marcado sobretudo pelo reencontro de Marco Silva e Richarlison com os hornets, mas muito mais.

Apesar de estar a defrontar a antiga equipa, Richarlison não pareceu afetado e abriu o marcador logo aos 15 minutos de jogo, após assistência de André Gomes. Na hora de festejar, o avançado brasileiro esqueceu o habitual "respeito" para com o antigo clube e celebrou abertamente, batendo no símbolo no peito - onde se encontrava o símbolo do Everton - perante adeptos dos toffees e hornets. A receção dos adeptos do Watford a Marco Silva não foi muito melhor, com vários adeptos a marcarem presença em Goodison Park com cobras de plástico, fazendo alusão à "traição" do português, que quis sair do clube para treinar o Everton antes de ser despedido devido aos maus resultados em janeiro.

No entanto, dois minutos avassaladores do Watford completaram a reviravolta no marcador, com um autogolo de Coleman (63') e um tento de Doucouré (65') a fazerem o 2-1 para a equipa visitante. Aos 96, no último suspiro da partida, um livre de Lucas Digne deu o empate ao Everton, que mantém assim o sétimo lugar a dois pontos do Manchester United. O Watford, por sua vez, continua em 12.º, com 21.