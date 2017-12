Real sem margem de erro no duelo ao meio-dia

Onze pontos de atraso obrigam o Real Madrid a somar a vitória num clássico com o Barcelona agendado para o horário nobre de... Xangai

O Barcelona apresenta-se este sábado no Santiago Bernabéu em circunstâncias inéditas. Nunca antes enfrentou o seu arquirrival, no primeiro clássico da época para o campeonato, com uma vantagem de 11 pontos (apesar de ter mais um jogo realizado). Por outro lado, jamais o Real Madrid conseguiu anular um atraso com estas proporções e chegar ao título. Ainda assim, a extraordinária sequência de troféus conquistados pelos merengues em dois anos sob o comando de Zidane obriga a deixar o cenário da recuperação em aberto. Será imperativa a vitória dos blancos num embate de interesse planetário e agendado para o "prime-time" asiático: começa às 20h00 horas em Xangai (meio-dia em Portugal).

O Real precisará também de inverter o histórico dos últimos duelos em Madrid, com uma tendência clara de superioridade catalã. Nos derradeiros nove clássicos no seu reduto, o campeão espanhol apenas venceu dois, perdendo seis. Curiosamente, foi batido nas três épocas em que foi campeão europeu (2014, 2016 e 2017) e a sua última vitória (caseira) foi na temporada da qual saiu vencedor da Champions o Barcelona (2015).

Em paralelo, Ronaldo e Messi discutem o trono dos goleadores em 2017, surgindo para o derradeiro jogo do ano em igualdade absoluta, com 53 tentos (tal como Lewandowski e Cavani). Porém, ninguém marcou tantos golos neste mítico clássico como o astro argentino (24), líder atual dos marcadores da liga, com 14 tentos. Por outro lado, esta época o CR7 já fez desequilibrar a balança para os madridistas com o tento apontado em Camp Nou, na Supertaça. Em casa, Ronaldo festejou cinco vezes em 12 jogos diante dos catalães. A presença do internacional luso no embate de hoje chegou a ser posta em dúvida, numa semana de trabalho específico em que só ontem integrou o treino coletivo. Zidane, contudo, já garantiu que o Bola de Ouro estará em perfeitas condições físicas.

Não se perspetivam surpresas nos onzes. Ernesto Valverde vai fazer regressar Busquets e deverá manter Sergi Roberto a lateral-direito, em detrimento de Nélson Semedo. André Gomes também deve ficar no banco. No Real Madrid, aventou-se a possibilidade de Zidane colocar Bale no onze inicial, mas é mais provável que mantenha Isco na titularidade.