Real Madrid volta a perder e agora em casa

Real Madrid derrotado em casa

O Real Madrid, com Cristiano Ronado no onze, foi derrotado este sábado, em casa, pelo Villarreal. Valeu o golo de Pablo Fornals, aos 88 minutos. Os merengues podem ficar a 19 pontos do Barcelona, caso os catalães vençam, este domingo, a Real Sociedad.

É preciso recuar a 9 de dezembro do ano passado para recordar a última vitória do Real Madrid na liga espanhola, a goleada infligida ao Sevilha, por 5-0. De lá para cá, derrota caseira com o Barcelona, empate em Vigo com o Celta e, este sábado, nova derrota no Santiago Bernabéu, desta feita ante o Villarreal. Pelo meio, a 16 de dezembro, o Real sagrou-se campeão do mundo de clubes.

Com este resultado, a equipa da Comunidade Valenciana ficou a apenas um ponto do Real Madrid, apenas quarto classificado. Os merengues, por seu turno, arriscam ver a distância para o terceiro posto, do Valência, aumentar para oiti pontos, no caso da equipa ché bater, ainda hoje, o Corunha.