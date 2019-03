Real Madrid trava Isco e acelera por Eriksen

Soccer Football - Champions League - Tottenham Hotspur Training - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - March 4, 2019 Tottenham's Christian Eriksen during training Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Entrada de Zidane baralha e volta a dar: Isco estava em confronto com Solari e volta a ganhar nova vida no Bernabéu e os merengues sonham com Eriksen... que custa 250 milhões de euros

O Real Madrid está em plena fase de renovação com o regresso de Zinedine Zidane e as coisas estão a mudar. Segundo a imprensa estrangeira, há novos planos já em marcha, designadamente a conservação de Isco - que estava em rota de colisão com Solari -, e a contratação de Eriksen ao Tottenham.

Após um conflito de meses com Santiago Solari ao comando dos merengues, o médio ofensivo Isco não viu outra alternativa senão a sua saída do Real Madrid, mas, segundo o "As", tudo mudou com a reentrada do antigo craque francês. "Isco não vai sair do Real Madrid", assegurou fonte próxima do atleta.

Por outro lado, os madridistas estarão dispostos a avançar por Christian Eriksen, o craque do Tottenham, ao qual o presidente dos londrinos colocou um preço exorbitante: 250 milhões de euros. O contrato do internacional dinamarquês termina em 2020 e o cenário de renovação com os spurs afigura-se inevitável, ao que noticiou o "Daily Mirror". O interesse do Real Madrid no escandinavo é agora muito falado.