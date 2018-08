Real Madrid prepara ataque ao mercado e há três hipóteses para a frente

Derrota na Supertaça Europeia deve motivar investimento no reforço do plantel de Lopetegui.

O Real Madrid perdeu a Supertaça Europeia frente ao rival Atlético e, de acordo com a imprensa espanhola, esse terá sido principal motivo pela luz verde dada por Florentino Pérez ao reforço da equipa.

Como tal, o jornal As dá conta do interesse do emblema "merengue" em encontrar um jogador que possa "apertar" com Benzema na frente de ataque.

Os alvos definidos são três: Timo Werner (RB Leipzig), Rodrigo (Valência) e Mauro Icardi (Inter). O Real também pensou em nomes como Lewandowski e Mbappé, mas a prioridade de Julen Lopetegui passa por assegurar reforços realistas e a curto prazo. Icardi e Werner estão na agenda do Real há algum tempo, mas, de acordo com o As, é mesmo Rodrigo quem enche as medidas ao treinador, uma vez que se conhecem bem dos tempos da seleção espanhola. Um processo que pode conhecer desenvolvimentos nos próximos dias.