Ranking UEFA: pleno de vitórias permite ligeira aproximação de Portugal à Rússia

Benfica, FC Porto e Sporting venceram os respetivos jogos na jornada da semana das competições europeias

Portugal está um pouco mais perto do sexto lugar do ranking da UEFA depois de uma jornada que correu de feição aos três representantes lusos nas competições europeias. Benfica, FC Porto e Sporting venceram os respetivos jogos e deram seis pontos a Portugal que se aproxima da Rússia que até somou mais pontos, sete, fruto das vitórias de CSKA Moscovo sobre o Real Madrid e do Zenit frente ao Slavia Praga, do Krasnodar sobre o Sevilha, e do empate do Spartak com o Villarreal

Quando começou a jornada Portugal tinha 40.432 pontos e estava a 5.450 pontos da Rússia, mas agora está mais perto, a 5.417 pontos.

De sublinhar que apenas três equipas estão a somar pontos para Portugal, pontos esses que têm de ser divididos pelas cinco equipas que entraram nas competições da UEFA; para a Rússia estão cinco equipas em competição, com os pontos a serem divididos por seis, fator que fez com que os sete pontos para a Rússia neste jornada valessem 1.16, enquanto Portugal, com seis pontos a dividir por cinco equipas, somou 1.2. Na presente época Portugal já conquistou 4.300 pontos, enquanto a Rússia somou 4.083.

No topo do ranking continua a Espanha, com 89.712 pontos, seguida de Inglaterra (67.748), Itália (67.725), Alemanha (62.641) e França (52.165).