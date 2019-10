Rafael Leão na suada vitória do Milan, Veloso decisivo no Verona

Jogos da sétima jornada do campeonato italiano.

O Milan sofreu para vencer em casa do Génova, por 2-1, em jogo da sétima jornada da Liga italiana, enquanto o internacional português Miguel Veloso foi decisivo na vitória do Verona.

Depois do dinamarquês Lasse Schone abrir o ativo para a equipa da casa, aos 41 minutos, uma primeira parte de pouca produção ofensiva fez o técnico dos milaneses Marco Giampaolo promover duas entradas ao intervalo, nomeadamente do brasileiro Lucas Paquetá e do português Rafael Leão.

Ambos tiveram impacto em poucos minutos, com o médio envolvido no golo do defesa francês Theo Hernández, aos 51, e Leão na jogada em que Biraschi, que tinha entrado para o lugar de Criscito, joga a bola com a mão na área, resultando em grande penalidade e expulsão do defesa.

O costa-marfinense Franck Kessié fez o 2-1, aos 57 minutos, mas os rossoneros sofreram até final, acabando mesmo por ficar sem Calabria, aos 79, e ver o espanhol Pepe Reina redimir-se de um erro no primeiro golo ao defender um penálti aos 90+3, negando o bis ao dinamarquês Schone.

O resultado significa a terceira vitória do Milan na Serie A, contra quatro derrotas até ao momento, e eleva a formação de Milão ao 11.º lugar, em igualdade com o oitavo classificado.

Antes, Miguel Veloso esteve em destaque pelo Verona, uma vez que assistiu o tento do albanês Kumbulla, aos nove minutos, na conversão de um pontapé de canto, antes de marcar o livre direto que deu origem ao autogolo de Murru, aos 81, numa vitória frente à lanterna vermelha Sampdoria que valeu a subida ao oitavo lugar à condição.

No primeiro jogo do dia, o Parma de Bruno Alves, totalista, saiu derrotado da visita à Spal, que conseguiu a segunda vitória graças a um golo solitário de Petagna, deixando os forasteiros no 10.º posto.

Domingo, o destaque vai para a receção do Inter de Milão, líder do campeonato, com 18 pontos em 18 possíveis, à campeã em título Juventus, de Cristiano Ronaldo, pelas 19:45.

Antes, a Roma de Paulo Fonseca recebe o Cagliari (14:00), à mesma hora do Atalanta-Lecce, enquanto o vice-campeão Nápoles se desloca ao reduto do Torino.