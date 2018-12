"Rabiot não quer renovar e por isso vai ficar no banco por tempo indeterminado", diz Antero Henrique

Jogador quer deixar o Paris Saint-Germain no final do contrato

Já há muito se sabe que Adrien Rabiot não se sente feliz no Paris Saint-Germain e o francês não faz segredo do desejo de abandonar o clube no final do contrato, que chega já em junho de 2019. Em entrevista à Yahoo Sports, Antero Henrique confirmou o impasse e garantiu que as conversas com Rabiot chegaram ao fim, com o clube a avançar para um castigo.

"O jogador informou-me que não ia assinar um novo contrato e que queria deixar o clube a custo zero no final da época [final do contrato]. Para o jogador, isto terá uma consequência muito clara: vai ficar no banco por tempo indefinido", revelou o diretor desportivo do PSG.

"Há muitos meses, tivemos conversas positivas com o representante do jogador na perspetiva de permanecer no clube e de assinar um novo contrato. Também aceitamos todas as condições impostas pelo jogador. Discutimos essas condições para que Rabiot ficasse connosco por vários anos. Infelizmente, a partir de agora, essas conversas pararam na totalidade", explicou.

Para terminar, Antero Henrique teceu críticas a Rabiot. "Parece-me que o jogador e o seu representante mentiram-nos durante vários meses. Devo acrescentar que esta situação é uma falta de respeito para nós e para os adeptos, especialmente tratando-se de um jogador que jogou com as nossas cores durante muito tempo e que sempre recebeu o apoio total do clube", rematou.