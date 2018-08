"Querem que eu gaste milhões em reforços e compram camisolas falsas"

Aurelio de Laurentiis respondeu aos protestos de alguns adeptos do Nápoles

O presidente do Nápoles reagiu às críticas dos adeptos por causa dos reforços. Ou melhor, da falta deles. O avançado Roberto Inglese foi emprestado ao Parma, depois de na última época ter sido cedido ao Chievo, e, ao que tudo indica, não terá substituto. Aurelio de Laurentiis, presidente do clube partenopei, negou as notícias que dão conta do interesse no artilheiro Andrea Belotti e deu a entender que não devem chegar mais jogadores para o ataque.

"Não gosto assim tanto dele e temos muitos avançados. Se ele vale 65 milhões de euros, então o Inglese vale 85. Fez 11 golos no campeonato e o Belotti só marcou dez. Só porque o Inglese saiu não quer dizer que tenha que entrar alguém. Temos que deixar o treinador trabalhar com os jogadores que tem antes de contratar quem quer que seja", atirou o dirigente, em entrevista à rádio Kiss Kiss Napoli.

"Porque falamos de reforços? São alguns adeptos drogados ou loucos. Só querem protestar porque não contratei os jogadores que eles queriam. Querem que eu gaste milhões para contratar jogadores e depois compram camisolas falsas. Contestam-me e eu contesto a eles", vincou Laurentiis.