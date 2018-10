Quem fez falta, Nainggolan ou Biglia? "Fazes-me rir", atira o belga

O médio do Inter saiu lesionado do dérbi depois de um lance com Lucas Biglia

Radja Nainggolan lesionou-se e teve que ser substituído ainda na primeira parte do dérbi entre Inter e Milan, que os nerazzurri venceram por 1-0, com um golo de Icardi no último minuto.

O médio belga do Inter contraiu uma entorse com traumatismo no tornozelo depois de uma disputa de bola com Lucas Biglia, que também ficou com queixas no relvado. O árbitro deu cartão amarelo ao jogador do Milan, mas o lance tem sido muito discutido. Há quem peça vermelho para Biglia e há quem afirme que foi Nainggolan quem cometeu a falta.

Uma dessas discussões foi travada pelo jogador com um adepto do Milan, que lhe enviou uma mensagem pelas redes sociais.

"Repara que ele tem o pé encolhido e não foi ao lance para cometer falta, senão tinha esticado o pé e tinha-te magoado", escreveu o milanista, que não ficou sem resposta.

"Fazes-me rir. Vamos falar do carrinho que ele fez? Para que fez aquilo? Para recuperar a bola? Nunca chegaria lá. Mas que sabes tu de futebol", respondeu o médio do Inter, que vai falhar o jogo com o Barcelona, para a Liga dos Campeões e ainda não se sabe quando poderá voltar a jogar.