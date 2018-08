Quatro portugueses nomeados pela UEFA para o prémio de melhor golo

Golo de pontapé de bicicleta de Cristiano Ronaldo está entre os nomeados.

Quatro portugueses, incluindo Cristiano Ronaldo e Ricardinho, estão nomeados para o prémio de melhor golo da temporada da UEFA, que abrange 11 competições organizadas pela entidade que rege o futebol europeu.

O golo de pontapé de bicicleta que Ronaldo marcou pelo Real Madrid à Juventus, na Liga dos Campeões, aparece na lista da UEFA, assim como o remate certeiro de "letra" feito por Ricardinho com Portugal frente à Roménia, no Europeu de futsal, que a seleção lusa acabou por conquistar.

O golo de calcanhar que Gonçalo Ramos marcou à Eslovénia, no Europeu de sub-17, e a excelente jogada coletiva do FC Porto, concretizada por Paulo Estrela perante o Besiktas, na Youth League, aparecem também entre a lista dos nomeados.

A lista inclui o brasileiro Elisandro, ex-jogador do Benfica, com um golo que marcou frente ao Sporting ao serviço do Inter Movistar, na UEFA Futsal Cup, o francês Dimitri Payet, com o Marselha na Liga Europa, e o dinamarquês Christian Eriksen, que ajudou a sua seleção a bater a Irlanda (5-1) no play-off de acesso ao Mundial2018.

A representação masculina termina com o golo de Elliot Embleton na vitória da Inglaterra sobre a Turquia (3-2) no Europeu de sub-19.

A nível feminino, a inglesa Lucy Bronze foi nomeada, com o golo que deu o apuramento ao Lyon para a final da Liga dos Campeões, no triunfo por 1-0 sobre o Manchester City, e tem a companhia das espanholas Olga Carmona (Euro sub-19) e Eva Navarro (Euro sub-17).

A votação será feita pelos adeptos no site da UEFA até 27 de agosto.

Em 2017, o croata Mario Mandzukic sucedeu ao argentino Lionel Messi, que tinha vencido em 2016 e 2015, ano em que foi criado o prémio.