Quarteto português do Nottingham Forest fica sem treinador

Técnico espanhol deixa a equipa no sétimo posto do Championship.

O espanhol Aitor Karanka demitiu-se esta sexta-feira de treinador do Nottingham Forest, após pouco mais de um ano no cargo e com a equipa no sétimo lugar do segundo escalão do futebol inglês.

"Aitor Karanka pediu para ser libertado do seu contrato como treinador do Nottingham Forest. O clube aceitou a sua decisão e os termos da rescisão foram aceites", lê-se no sítio oficial do clube na Internet.

O antigo adjunto do português José Mourinho no Real Madrid, que já subiu o Middlesbrough à Premier League, estava em desacordo com os responsáveis do clube de Nottingham, apesar dos resultados.

Após 26 jornadas, o Nottingham Forest, que conta com os portugueses Tobias Figueiredo, Diogo Gonçalves, João Carvalho e Gil Dias, segue na sétima posição, a primeira abaixo dos lugares que dão acesso aos play-offs, com 39 pontos, menos 11 do que o líder Leeds.

No mesmo comunicado, o Nottingham Forest assegurou que não voltará a abordar a saída de Karanka e que o adjunto Simon Ireland vai orientar a equipa até à nomeação de uma nova equipa técnica.