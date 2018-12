"Quando me puseram à frente um contrato para jogar no United, não pensei duas vezes. Agora…"

Opinião de Jordi Cruyff, atual treinador dos chineses do Chongqing Lifan

Hoje em dia orienta os chineses do Chongqing Lifan - clube anteriormente treinado por Paulo Bento - e, apesar de não contar com uma carreira futebolística ao nível da do pai, Johan Cruyff, também contou com passagens por Barcelona e Manchester United. Numa crónica assinada no jornal holandês De Telegraaf, Jordi Cruyff, de 44 anos, abordou o atual momento do Manchester United de José Mourinho e deixou algumas críticas.

"O Manchester United não sabe para onde quer ir e todas as jornadas vê a competição a melhorar. E isso torna-se muito perigoso. Quando me puseram à frente um contrato para jogar em Old Trafford, não pensei duas vezes, mas agora... Um jogador tem de pensar muito bem antes de escolher o Manchester United, sobretudo se o City também estiver interessado", apontou o ex-médio.

Para terminar, Cruyff deixou uma comparação entre os red devils e o Barcelona. "Se o Barcelona tiver um ano mau, não vai acabar em terceiro lugar, quanto muito é vice-campeão. Devia acontecer o mesmo com o Manchester United, mas isso parece cada vez mais uma miragem. Esta equipa está a lutar para se manter no top quatro da Premier League, quanto mais para ser campeão", rematou.